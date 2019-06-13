〈中部〉《台中》沙雕也玩3D 29日起大安濱海開展

2019-06-13

〔記者張軒哲／台中報導〕中台灣最大沙雕展將於二十九日在大安濱海樂園展開為期二十三天展覽，今年首度以兩座特大型沙雕以3D方式呈現，不管從哪個角度看沙雕，皆呈現出栩栩如生的畫面，十一位國內外大師冒雨加緊趕工，昨日風管所人員與市議員吳敏濟前往勘查，十八座沙雕進度順利。

承辦今年沙雕音樂季的風景區管理所所長廖偉志表示，今年整個活動經費八百萬，沙雕就佔了三百萬元，今年沙雕除了是中台灣歷年規模最大，且首次有3D沙雕作品外，為服務身心障礙者，設立無障礙通道以方便乘坐輪椅者跨越沙灘，直通沙雕區觀賞，可說是一項創舉。

國內知名沙雕大師吳芳靜說，大安的風大，在製作過程若又遇強風豪雨，工作人員除了吃足苦頭外，有時辛苦好幾個禮拜，完成的作品一夕化為烏有，因此為克服天候因素，她認為擁有一座沙雕館非常重要，建議大安應有一座沙雕館。

吳敏濟表示，沙雕對觀光帶來的產值相較於投入的成本，均超過十倍以上，為了長期推展大安及海線觀光，希望市府及早編列預算建構沙雕美術館，讓沙雕成為大安觀光的亮點。

大雪山、八仙山 今起恢復開園

〔記者歐素美／台中報導〕連日豪雨，造成石岡區龍興里萬仙街食水嵙巷發生路基塌陷，及豐原區東陽路落石，警方獲報立即到場維持交通，以維護用路人安全，東勢林管處基於遊客安全，昨起也暫時封閉八仙山與大雪山國家森林遊樂區步道及休園，因雨量趨緩，十三日重新恢復開園，所屬步道同步開放。

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