〈中部〉《台中》市府餐廳只看中天？ 秘書處：有要求換頻

2019-06-13

〔記者歐素美／台中報導〕因部分小吃店、學校餐廳被鎖定特定新聞頻道不能轉台，網友發起「新聞頻道轉台運動」，呼籲消費者自主使用遙控器，對抗媒體洗腦、奪回閱聽權，但有民眾發現台中市政府陽明市政大樓地下一樓餐廳三台電視機，也都鎖定中天電視台頻道，質疑連市府也被控制？市府秘書處總務科表示，曾接獲民眾反映，也要求三台電視機儘量設定在不同頻道。

民眾多次到台中市政府位於豐原區的陽明市政大樓地下一樓用餐，發現用餐區的三台電視機，中午用餐時都鎖定中天電視新聞台，覺得很納悶，莫非連市府的電視台也被鎖定，一定要看中天，民間都發起「新聞頻道轉台運動」，市府卻還「獨沽一味」，令人啟疑。

負責的市府秘書處總務科表示，三台電視機的遙控器皆放在地下一樓各櫃台，之前也曾有民眾反映地下室的電視機只看某一台，因此總務科要求餐廳業者將三台電視機設在不同頻道，以免遭民眾質疑，強調絕未要求只能看中天；另市政大樓的員工餐廳有九台電視，每台也播放不同新聞頻道。

業者：遙控器都放在櫃台可自由轉台

陽明市政大樓地下一樓的餐廳業者表示，遙控器都放在櫃台上，民眾要看哪一台就自己轉，但許多民眾表示，用餐時並未發現遙控器，記者詢問中天是業者所轉？業者則支支吾吾。

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