〈中部〉白蟻肆虐 南投縣逾300歲老樟樹受威脅

2019-06-13

〔記者謝介裕／南投報導〕小小螻蟻危及珍貴老樹性命！

南投市鳳山里觀光熱點「母女樹」中樹齡約三百多年的老樟樹，近來深受白蟻等蟲害之苦，福田樹木保育基金會會勘後，發現老樹從樹根到枝幹腐朽樹洞多達二十餘處，生命面臨嚴重威脅，打算以兩週時間，為老樹進行修整枯斷枝、棲地改善等工作，以利老樹早日起死回生。

枝幹腐朽 將進行搶救

沿著一三九線來到南投與彰化交界的八卦山台地鳳山里，有一棵高聳參天的大樹，身旁還有一棵小樹，宛若媽媽張開雙臂呵護的模樣，因而被稱為「母女樹」。

福田樹木保育基金會執行長邱慧珠說，「母女樹」中的母樹是南投縣政府列管編號六號的珍貴老樟樹，樹高約二十五公尺、樹胸徑達二點八公尺，須要五、六人才能環抱，因鳳山里在日據時期以種植樟樹為主，所以舊稱「樟普寮」，之後因大量開發土地，導致樟樹幾乎被砍伐殆盡，更凸顯這棵老樟樹的珍貴。

縣府農業處副處長林美珠指出，依「南投縣樹木保育自治條例」規範，六年前縣內列管老樹尚有一一八棵，如今因病蟲害、氣候與棲地變化及人為不當建築與開發等三大因素，陸續有二十棵老樹失去生命，目前只剩九十八棵，包括牛樟、水社柳、茄苳、樟樹、楓香、芒果、龍眼、台灣梭羅、肖楠等樹種，呼籲社區民眾共同保護老樹，若發現病蟲害等相關問題，一定要儘速通報。

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