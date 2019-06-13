〈中部〉雲嘉嘉南「夏至藝術節」 22日起表演50場

2019-06-13

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市、台南市、嘉義縣及雲林縣共同舉辦「二○一九夏至藝術節」，本月廿二日到九月一日推出五十場演出，包括在火車車廂、特色店家等場所展演的「移動劇場」、「藝間店」，藉此帶動四縣市觀光，讓民眾夏天來一趟文化之旅。

「移動劇場」火車廂展演

文化部藝術發展司長張惠君、嘉義市長黃敏惠、台南市文化局長葉澤山、嘉縣文化觀光局副局長李茂鍾及雲林縣府秘書劉建成等人昨天齊聚，大夥兒以火車鳴笛、拉鈴鐺揭開活動序幕。

黃敏惠說，夏至藝術節活動共分開幕活動、藝術交陪、移動劇場、藝劇團、藝間店、藝工隊等六大主題，嘉市「藝間店」有九檔節目，七月七日下午三點愛木村觀光工廠「大日樂集－幻木謠二」、七月十四日下午二點半嘉義市史蹟資料館昭和十八「綻樂室內樂集－悠閒夏日」演出、八月廿五日下午二點半黑膠庫坊與造咖工坊「臺南樂集－絲竹夏午茶」。

葉澤山表示，雲嘉南四縣市合辦「夏至藝術節」，今年是第四屆，之前如「藝間店」、其他劇場的觀眾，來自四縣市之外的，各有五十三％、三十二％，可見藝術人口流動具成果，有助在地觀光發展。

嘉市文化局表演藝術科長蔡志賢說，廿二、廿三日開幕演出，由樹洞小劇場表演「時空英雄：諸羅山傳奇」，下午三到五點在檜意森活村登場，另有親子闖關，詳情瀏覽臉書粉絲專頁「雲嘉嘉營劇場連線」，或洽詢05-2788225轉307。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法