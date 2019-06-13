〈中部〉拚麻竹筍商機 農委會推產銷履歷驗證

2019-06-13

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林古坑麻竹筍加工沒落，麻竹筍價格低迷，筍農叫苦連天，農委會主委陳吉仲到古坑與農民座談，鼓勵筍農參與產銷履歷驗證發展鮮食，農委會補助每公頃一萬五千元環境獎勵費，其他驗證相關費用也有補助。

每公頃1.5萬環境獎勵費

古坑筍農指出，早年古坑麻竹筍栽種面積數千公頃，全盛時期竹筍加工廠林立，經歷工資上漲、產業結構改變，竹筍加工沒落，農民改種柳丁、鳳梨、芭樂等作物，麻竹筍栽種面積剩約二千公頃，大型加工廠停業，只剩家庭式小型加工廠，主要生產筍干為主。

鼓勵古坑筍農發展鮮食

古坑鄉農會表示，早年農會設有竹筍加工廠，廿多年前已改為食品加工廠，以生產咖啡相關產品及苦茶油等為主，竹筍部份有成立竹筍產銷班，主要是針對「烏殼綠」竹筍，市場拍賣價格及品質受肯定。

筍農說，各種農用資材都漲價，麻竹筍產地批發一公斤要九元才夠成本，但一、廿年產地價格都維持在每公斤五、六元左右，生產期看不到收成的喜悅，今年價格一樣低迷。

劉建國昨邀請農委會主委陳吉仲到古坑與筍農座談，盼能透過公部門輔導，協助解決農民產銷問題，提高麻竹筍的價格。

陳吉仲指出，古坑麻竹筍品質佳，鼓勵筍農參與產銷履歷驗證，農委會每年補助每公頃一萬五千元環境獎勵費，還補助三分之二的驗證費用、驗證所需電腦、二分之一條碼機及資訊服務專員臨時工資等。

陳吉仲說，取得驗證，保障消費者吃得安全、安心及健康，農委會也會補助舉辦竹筍節、台北希望廣場促銷活動，並輔導產區農民設立麻竹筍產銷合作社或加工廠，直接從產地運送到市場拍賣，避免中間商剝削。

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