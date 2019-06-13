〈中部〉《台中》成功國中30年沒活動中心 畢典搭棚「濕身」

2019-06-13

〔記者陳建志／台中報導〕大里區成功國中學生近一千五百人，是大里學生最多的國中，但創校卅多年來，持續爭取興建活動中心都無下文，每年畢業典禮只能克難搭棚架，學生不是熱到昏倒就是淋成落湯雞，昨天畢業典禮又碰上大雨，家長學生全都「濕身」，有第一屆的校友來參加兒子的畢業典禮，無法接受經過這麼多年仍無活動中心，直嗆「盧市長任內如果蓋不起來，下屆絕不投她！」

爭取蓋活動中心都無下文

大里區成功國中昨天舉行畢業典禮，因學校沒有活動中心，校方只能搭棚架應急，卻碰上大雨，五百多個畢業生和好幾百位家長，只能克難擠在棚架下躲雨，不過因風雨實在太大，靠近棚架外圍的師生和家長，褲腳幾乎都被雨濺濕了一大截。

一位林姓家長是第一屆的校友，他說三個小孩都念成功，昨天參加小兒子的畢業典禮，第一次碰到下雨，看到在風雨中克難舉行的場景頻搖頭，直言這麼多學生的學校，連一座活動中心都沒有實在很離譜，還嗆「盧秀燕市長任內如果蓋不起來，下屆絕不投她！」

賴姓畢業生也說，在校求學三年，因沒有活動中心，只要下雨就沒辦法打球運動，實在很不方便，希望能早日興建活動中心，讓學弟妹不要繼續這麼克難參加畢業典禮。

校長蔡政忠對於造成師生和家長不便感到抱歉，強調學校學生共一四九三人，是大里區人數最多的國中，長期沒有活動中心，包括畢業典禮、演講等大型活動舉辦很不方便，希望教育局能利用慈德樓拆除的空地，一併興建地下停車場和活動中心。

教育局：將協助興建

市府教育局副局長劉火欽表示，針對全市各學校重大建設的預算編列先後順序，教育局訂出山、海、屯、市區平衡、學生活動空間較少、以及學生數較多等三個原則，目前成功國中三項都符合，明年規劃設計預算編列的排序在非常前面，會努力協助學校早日興建活動中心，但是否一併興建地下停車場，則需視交通局預算能否配合而定。

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