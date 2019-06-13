〈中部〉《葫蘆墩文化中心》葉火城畫作 也被質疑是假的

2019-06-13

〔記者歐素美／台中報導〕豐原區公所移撥台中市葫蘆墩文化中心的畫作除廖繼春「遠眺玉山」外，另兩幅葉火城畫作「豐原一角」及「舊辦公大樓」也遭藝術家施並錫及王守英質疑是贗品，要求送鑑定；針對畫作一再被質疑是贗品，葫蘆墩文化中心主任林長源表示，該三幅畫作是由豐原區公所移撥，因審查委員要求送鑑定，因此當初只登錄財產，並未列入典藏。

負責移撥前區長 張瀞分：拿出證據

負責移撥的前豐原區長、台中市議員張瀞分對於藝術家質疑則非常氣憤，認為藝術家質疑是贗品應拿出證據，否則沒完沒了，強調當初因三幅畫皆為油畫，需恆溫恆濕，保存不易，才移撥葫蘆墩文化中心。

「豐原一角」及「舊辦公大樓」被質疑贗品

二○一五年，豐原區公所將典藏的廖繼春「遠眺玉山」、葉火城「豐原一角」及「舊辦公大樓」共三幅畫作，移撥台中市葫蘆墩文化中心典藏，當時典藏小組審查委員為施並錫、王守英及莊明中三人，施並錫及王守英除質疑「遠眺玉山」筆法、用色及簽名非廖繼春風格，也質疑「豐原一角」及「舊辦公大樓」風格非葉火城，認為三幅畫皆為贗品，要求送鑑定。

典藏審委：風格「花枝招展」 非真畫

施並錫說，國內假畫氾濫，尤其廖繼春、葉火城等人的畫作價值高，偽畫充斥，葉火城是李石樵學生，曾任葫蘆墩畫會會長，作品以風景取勝，畫作肌理厚重、顏色樸實，但豐原區公所移撥的葉火城畫作風格「花枝招展」，非真畫。

王守英也說，葉火城有相當繪畫功力，不容易模仿，畫作傾向寫生方式，但豐原區公所移撥的葉火城畫作風格不像，技巧及功力都不如葉火城，因此認為是贗品。

文化中心：只登錄財產 未列入典藏

葫蘆墩文化中心主任林長源表示，豐原區公所移撥的三幅畫作，因審查委員要求送鑑定，因此，當初只登錄財產，並未列入典藏。登錄的價格分別為「遠眺玉山」一千五百萬元、「豐原一角」七十五萬元、「舊辦公大樓」四十五萬元。

除豐原區公所移撥的兩幅葉火城畫作，葫蘆墩文化中心另典藏五幅葉火城畫作，分別為風景系列五（北師校門）七十二萬元、風景系列一（公園）五十四萬元、風景系列二（彎曲的路）五十四萬元、百合花五十四萬元及靜物（瓶花）廿一萬六千元。

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