〈南部〉成大校樹傾倒 壓傷1男學生

2019-06-12

〔記者萬于甄、王俊忠、劉婉君／台南報導〕鋒面強襲，昨上午雨勢不小，永康大灣多處路段傳出積淹水情況，崑山科技大學校門口路面積水更一度達小腿肚，成功大學則傳出校內一棵十米高的鳳凰木傾倒、壓到一名騎機車經過的男大學生，幸男學生僅覺得右大腿髖部疼痛，身上無其他明顯外傷，由消防局救護車送醫治療。

崑大路、大灣路 再度淹水

崑山科大校區因地勢關係，每逢強降雨，校門前崑大路總會傳出積淹水災情，昨早台南一陣強降雨，果然崑大路、大灣路一帶再度積淹水，正逢中午用餐時間，許多學生也涉水外出吃飯，警方趕緊封路避免車輛拋錨受困，所幸，積淹水災情約一個多小時後消退。

成大在意外發生後迅速將傾倒樹木清除，並協助辦理醫療及公共意外責任險理賠等事宜，成大主任秘書李俊璋說，將逐步列管校樹並進行體檢。

永康工業區 水溝蓋傳閃燃

永康工業區經華路一處水溝蓋昨日上午則傳出氣爆閃燃，消防局獲報後到場查看警戒，環保局及毒災應變隊初步研判為正己烷氣體居多，無立即危險性。

南市災害應變中心在中午十二點半調升為二級一階開設，應變中心執行長侯俊彥表示，雖然台南仍在豪雨警報區內，但下午之後降雨明顯趨緩，應變中心決定於下午六點調降到三級開設，由水利局進行水情監測。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法