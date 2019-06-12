〈南部〉施政差找墊背？ 傳韓國瑜徹查前朝標案

2019-06-12

〔記者黃佳琳、王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜施政沒表現，口號卻喊得震天，近日傳出為讓韓能順利通過國民黨總統初選，目標放在全力攻擊前朝標案，只要查到有「內情」，韓國瑜就可以把施政不彰的過錯推給前朝；於是由韓國瑜任命的機要人員，不僅開始全面徹查自己局處的標案，甚至還跨局處查案，搞得市府人心惶惶，基層公務員深怕自己不小心成為政治祭品。

承辦人遭詢問 比調查局還調查局

據悉，某局處的業務承辦人接到自稱「某局」的詢問電話，電話內容都是關於採購案廠商的得標過程，與該局的業務完全沒有關係，承辦人形容問話方式「比調查局還調查局」。

官員求自保 臉書秀照拉關係

也傳出有市府官員疑為避免自己淪為韓國瑜的「墊腳石」，在個人臉書秀出與民政局長曹桓榮的親戚關係，但該官員所屬單位正好負責氣爆公共藝術，一個得獎的作品在改朝換代後卻不斷被謠傳抹黑，搞得單位內同仁個個焦頭爛額。

市府︰新舊團隊一起努力服務

高市新聞局指出，新團隊上任以來一直期許新舊團隊一起攜手努力為市民服務，完全是服務的團隊，五個月來的成果也讓市民有感，從未刻意區別前朝或現任；對於外部要求的檢視，無論現在或過去的業務是否都合法合理執行，必要時當然必須了解，高雄市政府不認為有所謂「人心惶惶」，只要過程合法必然禁得起檢驗。

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