〈南部〉補助款生變 屏市停建清溪里活動中心

2019-06-12

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市去年新建六座里活動中心，近億元經費縣府允諾向中央爭取，未料中央補助款遲未到位，市公所在沒錢支應下，決定先停建清溪里活動中心，已發包工程繼續施工。

前任爭取中央補助 興建6里活動中心

前屏東市代理市長程清水透過縣府向中央爭取補助經費，一口氣興建九里、六座里活動中心，總經費約一億元，市代會也同意先行墊付，等經費核撥後再入市庫，沒想到完成五個里活動中心發包後，才得知計畫有變，補助經費沒有到位，一半以上經費都得由市公所自籌，財政拉警報。

約1億靠上級支應 核定補助大幅縮水

市公所主任秘書李英宗表示，規畫新建的里活動中心為豐源和豐田、華山和中正、仁愛和溝美、清溪、大連、瑞光等六座，前代理市長程清水任內完成五座里活動中心的發包，經費約一億元要向縣府及中央爭取，但是核定下來錢只有瑞光里補助一半，華山和中正、豐源和豐田各九成，其他得自籌，如果再加上整修其他里活動中心，市公所大概得花近一億元經費，對市庫負擔相當沈重，市長林恊松決定沒有發包的清溪里先暫停，等籌到經費再做。

對於屏東市財政狀況突然惡化，有市代認為，要建設就得花錢，這是正常的開銷；但也有市代批評上一任花太兇，許多上級補助款全變成空頭支票，往後市公所必須撙節開支。

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