〈南部〉台東1期稻爆倉 縣府協調收購

2019-06-12

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣一期稻作陸續收成，但因連續兩年大豐收，民間米廠「爆倉」、不收購未契作的稻穀，農民著急跳腳，台東縣政府協調台東地區農會議價收購。總幹事李建通指出，會儘量收購非契作戶的稻穀，並尋找外縣市大型通路商合作；農業處副處長許家豪則說，將協助農會爭取大型烘乾、冷藏設備經費，提升台東縣整體儲存量。

台東地區農會：會儘量收購非契作戶

台東縣一期稻作種植面積達六五八五公頃，和去年同期差不多，去年一期稻米產量高達四萬三千七百噸。李建通說，連續兩年因無大天災，稻作豐收，上一期稻作還未完全消化完，今年又進入收成期，且稻作品質很好，但民間米廠因滿倉無法再收購，池上、關山農會也以轄區內契作戶為主，部分農民找不到繳交的地方，更擔心越晚收成越沒地方收，趕快收割。

與大型通路商合作 以免後續收不進來

東區農契作戶收購價格為每六十公斤一千兩百四十元起跳，若為產銷班員、使用農會秧苗者可再加價，非契作戶議價約為一千兩百元上下，比去年收購價略低。東區農這幾天忙著協調農戶割稻、烘乾，已收成約一千七百多噸稻米，穀倉已八分滿，李建通說，會趕快找到大型通路行銷，以免後續的稻穀收不進來。

池上鄉農會秘書黃榮欄則說，池上共有四個稻米產銷專區，約九十五％農民都加入契作保價收購、較不受影響，契作戶收購價也在一千六百至一七八零元間，未契作的收購價為一千三百元，不過因為烘乾設備老舊、冷藏倉也不足，只能拚命找地方塞，將向花東永續發展基金爭取更新設備費用。

縣府農業處副處長許家豪表示，台東縣非契作稻作面積約佔卅七％，除協調農會收購外，也會協助池上鄉農會、東區農爭取烘乾設備、冷藏倉等，希望提升台東縣整體倉容量。

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