〈南部〉週六就博會 1446職缺起薪逾3萬

2019-06-12

〔記者洪瑞琴／台南報導〕時值畢業新鮮人求職旺季，台南市政府今年度第二場大型徵才活動「台南過生活、台南呷頭路」就業博覽會，將於十五日在南臺科技大學舉辦，一一五家廠商釋出四千五百多個職缺，更有一千四百四十六個薪資超過三萬元的工作機會，市長黃偉哲昨站台大放送，呼籲求職或想轉職的民眾踴躍參加。

115家廠商 釋出4500多個職缺

黃偉哲說，舉辦就業博覽會的目的很單純，就是幫千里馬跟伯樂彼此牽線，並提供平台讓求職者及求才者做最好的媒合。

黃偉哲指出，因應中美貿易戰，許多台商回流，市府會提供更多土地，不僅讓台商來得及回來設廠、招募員工，同時也會讓程序流程走得更平順，讓就業率再攀高，失業率創新低。

勞工局表示，參與就博會徵才的企業包括台積電等一一五家廠商，提供四千五百五十個工作機會；其中薪資超過三萬元的有七十二家廠商，提供一千四百四十六個職缺。

托兒專區 讓民眾安心面試

就博會由南臺科技大學與市府合作，該校幼保系提供當天求職托兒專區服務，求職民眾可安心面試找工作，現場還有職涯諮詢、紓壓按摩、彩妝美髮等多項貼心服務；另結合南市中小企業榮譽指導員協進會，邀請企業主現場提供「面試模擬」服務。此外，為鼓勵民眾多投遞履歷求職，投遞一家以上即獲精美禮品，投三家還有摸彩券，有機會獲得五百元禮券，送完為止。

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