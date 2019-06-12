〈南部〉火車站入口6景點牌 巧思行銷台東

2019-06-12

〔記者王秀亭／台東報導〕「我在比西里岸等你！」近來台東民眾到台東火車站接送親友，等候接送位置更明顯，原來是入口棚架區多了六面台東知名景點的標示，間接加深遊客對台東的認識。台東站長楊舜安說，雖然火車站是鐵路局、非觀光局主管，仍要以各種可行的方式行銷台東。

台東火車站去年進出人數達兩百萬人次，改建工程完工後，空間變得寬敞，交通尖峰期仍是人車壅塞。台東站被鐵路局推派參加交通部金路獎第四類「站場環境維護」項目評比競賽後，楊舜安召集同仁組成金路獎構思團隊，在有限的資源下做各項改善，針對等候接送區問題，創意發想融入台東旅遊景點。

楊舜安說，台東站改建完成後，站場變得狹長，出入口也增加，旅客下車後，常會與接送親友錯過，讓出站區交通更壅塞，基於「應該讓接送區更明確」的想法，思考將入口棚架區區分六個區塊，每個區塊以台東知名景點取代數字，旅客只要跟親友說「我在三仙台等」，開車者便能一目了然，更加深對台東景點名稱的印象。

台東火車站的這個做法，讓不少遊客誤以為火車站是交通部觀光局。楊舜安說，台東火車站是交通部鐵路局所屬，同為交通部轄下單位，一點巧思只希望能為台東觀光盡心力，除等候接送區以觀光景點命名，台東站內還廣植由台糖花東區處無償提供的縣花蝴蝶蘭，十分吸睛。

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