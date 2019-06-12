〈南部〉舊二行程換購新車 台東最高補助1萬

2019-06-12

〔記者王秀亭／台東報導〕繼淘汰二行程機車，換購電動機車最高補助四萬元後，台東縣環保局針對有換購燃油機車需求者，再推最高一萬元補助方案，只要二○○三年十二月三十一日前出廠的二行程、四行程機車，且完成排氣檢驗者都可申請，總共限額一千名。

全縣有8千餘輛 盼提高車主淘汰意願

老舊二行程機車屬高汙染機車，縣環保局近年不斷鼓勵民眾汰換，甚至以二行程機車汰換為電動機車最高補助四萬元為誘因，但淘汰速度仍不如預期，迄今全縣仍有八千六百四十七輛，同樣不符現今汽機車空氣汙染物排放標準、二○○三年底以前出廠老舊四行程機車，全縣還有兩萬八千六百六十四輛。

縣環保局空氣噪音防制科科長張嘉智表示，交通工具空氣汙染物排放標準愈趨嚴謹，二○○三年底以前出廠的機車，迄今都是十六年以上的老舊車輛，要符合排放標準有難度，中央近年不斷呼籲民眾汰換二行程機車，但台東縣的二行程機車車主有三分之二未定期檢驗，車籍資料錯誤或找不到車主也不在少數。

補助1萬元 中低收入戶限額200名

「希望透過補助機制，提高車主淘汰高汙染機車的意願。」張嘉智說，設籍台東縣民眾，淘汰使用中且完成去年及今年排氣檢驗的二行程機車，換購六期燃油機車（新車及二手車皆可），中低收入戶補助一萬元，限額兩百名，一般戶補助五千元，限額一百名，淘汰的二行程機車僅完成今年排氣檢驗者換購，中低收入戶補助八千元，限額兩百名，一般戶補助三千元，限額一百名。

另外，淘汰二○○三年底以前出廠的四行程機車，換購六期燃油機車者，依中低收入戶、一般戶，及去年、今年有無排氣檢驗，同樣有一千五百元至五千元不等的補助，各限額一百名。

張嘉智提醒，淘汰二行程機車，換購電動機車最高補助四萬元，今年限額四百名，目前可申請數僅剩一百一十名，環保局為加快二行程機車淘汰速度，會再推出新的購入電動機車補助方案，但金額不會高於四萬元，欲申請各項補助方案的民眾要把握機會。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法