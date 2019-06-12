〈台北都會〉教練誘姦12歲女童 北市校方通報慢半拍

2019-06-12

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員徐立信昨下午於議會市政總質詢爆料，某協會到各校做社會服務，協會人員於二○一七年間帶某國中學生騎單車登武嶺，廿一歲蕭姓教練與十二歲女學生「交往」，期間誘姦近一百次！校方今年一月卅日知悉，遲至二月三日才向警方通報，導致錯失DNA驗傷採證黃金期，徐痛批北市府通報系統失靈。

致錯失採證黃金期 柯允檢討究責

在議場備詢的台北市長柯文哲臉色鐵青回應，面對問題是解決問題第一步，會調查流程了解目前系統哪裡出問題要改，並進行通案檢討，最後才追究責任。

徐立信昨在議場播放錄音檔，內容為受害女學生家長逼問男教練發生多少次性行為、是否有戴保險套等問題，男教練坦承與女學生發生性關係，但次數記不得，音檔還錄到教練聲稱，「若可以結婚我願意跟她結婚」，家長不滿回說，電影看太多了嗎。

徐立信不滿表示，校方根本沒有聯繫，通報系統失靈，也沒有在案情曝光後三日內召開性平機制；此外，校方通報慢半拍，經家長陳情後，二月三日他致電婦幼隊，才得知學校沒有社工、老師與家長聯繫做後續協助，女學生驗傷時已是事發八天後，錯失五天內採集DNA的黃金時間。

教育局長曾燦金坦言要檢討，並表示即使涉案人為校外人士，案件通報後廿四小時內，應啟動校內性平機制；當初誤判以為通報一一三後，就會配合警方做調查，加上因涉及個資保密問題，影響時程，他強調未來會校正SOP，學校輔導老師至今也持續對學生定期輔導。校長則說，全案目前已進入司法程序。

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