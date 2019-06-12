〈台北都會〉拆違建開協調會 北市府挨批放鴿子

2019-06-12

〔記者沈佩瑤／台北報導〕位在台北市信義區的永順大樓地下停車場夾層違建，被監察院要求依法拆除，日前還由市長室主任蔡壁如督軍強拆，未料昨天議員怒闖議場，痛批市府放陳情人鴿子，質疑「你的副市長、幕僚跟著你沒辦法做紀錄的話，你幹嘛跟議員開會」，但市府卻稱協調會是下週，演變成羅生門。

市長柯文哲昨下午赴議會市政總質詢，才剛坐定，就看到沒有安排質詢的市議員洪健益氣憤走進議場，破口大罵市府官員爽約，明明答應昨早十一點要開協調會，結果他和十幾個永順大樓陳情人「等無人」，洪健益在飆罵過程中數度拍桌、摔手機，情緒相當激動。

發言人劉奕霆︰聯繫上的誤會

對此，市府發言人劉奕霆昨表示，應是聯繫上的誤會，市府絕非刻意爽約；台北市建管處則說，下週將由府級長官就此案召開協調會，邀集該大樓管理委員會地下室、停車場自治會，討論後續方向。

北市建管處副總工程司洪德豪昨受訪解釋，永順大樓興建於一九八一年，現況疑似有海砂屋現象，部分樓板混凝土剝落、鋼筋裸露，因違建夾層與大樓地下室結構體緊密相連，擔心強拆會影響整體建物安全，因此目前就是先拆除車道，並封閉出入口讓它無法使用。洪德豪表示，市府會先向監察院呈報處理情況，若監察院同意暫時維持現狀，就不會再去拆，但無論如何，未來都不會再變成停車場。

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