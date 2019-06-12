〈台北都會〉柯Line誰出錢說不清 從友人變陳佩琪

2019-06-12

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲官方line帳號今年五月重新上線，市府原稱是民間友人贊助經費，後改口說是市長夫人陳佩琪解囊。未料，柯文哲昨在議場被問及此事，自爆「他們說要弄選總統的事情，我說不要鬧了，就跟陳佩琪說給我五十萬，給他們弄一弄這樣就好。」

市議員吳世正昨在議場質疑，指市府副發言人柯昱安一開始說是民間友人贊助經費，但現在並非選舉期間，台北市長怎能接受捐款，之後市府可能是因為發現違法，柯昱安又趕快改口，稱民間友人就是市長夫人陳佩琪，「發言人愛怎麼講就怎麼講，這樣適當嗎？」柯回應，「我有講選舉的事不要府內的人處理」。

柯接著自爆，「他們說要弄選總統的事情，我說不要鬧了，就跟陳佩琪說給我五十萬，給他們弄一弄這樣就好。」因為經費是市長室主任蔡壁如處理，柯昱安可能搞不清楚，就打哈哈。

吳世正不滿大罵，「打哈哈？身為發言人應該要釐清真相」，既然知道是市長夫人，何必魚目混珠，難道是要陷市長於不義。柯昱安備詢則數度強調，當初是尊重夫人不想曝光的意願，若有違法，歡迎議員去查。

此外，雙城論壇進度，昨傳出柯文哲日前受訪稱兩岸不是外交、也不是國際關係，讓中國北京方面滿意點頭七月舉辦，柯昨受訪表示，今年對方主辦、有主導權，已接獲通知，本月中會派一組人去上海面對面談。

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