〈台北都會〉社子島安置未定案 柯P、官員被「罰站」

2019-06-12

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲昨下午赴議會市政總質詢，被台北市議員陳政忠問及社子島區段徵收案六項訴求，柯同意兩項訴求，包括有條件同意放寬配售專案住宅資格，從原本合法建物及一九八八年八月一日前存在的違建等，放寬為一九九四年十二月卅一日前的建物；柯無法同意其餘訴求，被陳痛批三番兩次欺騙議會，柯與十一名市府官員罕見被罰站十六分鐘。

徵收案6項訴求 柯只同意2項

陳政忠提的訴求一、社子島福安里及富州里專案住宅能否分開規劃興建？柯文哲同意，指都市計畫調整位置即可。

至於訴求二、能否開放居民可以共用廚房、廁所，共用出入口，來申請配售專案住宅；意即取消配售專案住宅，須有獨立廚房、廁所及出入口的規定？柯回應，他想到解決方式是限制條件面積；陳不滿，並喝止柯繼續回應。

而訴求三、社子島專案住宅承租年限能否從十二年延長為廿四年？柯回應，問題不是租期，而是租金，並認為十二年內承租條件要比照附近的士林北投科技園區徵收計畫，超過十二年後則轉社會住宅，且每三年一期簽約。

訴求四、是否要放寬得配售專案住宅資格，放寬為一九九四年十二月卅一日前的建物？柯回應「可以」，但若從今放寬，木柵路四、五段要同樣辦理，且還要跟其他議員取得共識，法不溯及既往。

至於訴求五、是否提高房租津貼及安置費用？訴求六、是否將堤外濕地納入區段徵收範圍？柯文哲則未允諾。

議員批柯 曾允諾總質詢前會有定案

陳政忠痛批，柯文哲及地政局等局處曾允諾他總質詢前會有定案，如今本會期總質詢已近尾聲，卻還未定案；不滿市府欺騙唬弄，並叫十一個局處首長上備詢台，輪番砲轟過去弊端，接著就讓官員們在台上罰站十六分鐘，議場靜默，柯起初低頭忙看資料，接著也東張西望發慌，最後陳要求官員一週回覆他的議題，結束尷尬場面。

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