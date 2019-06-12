〈台北都會〉全國大南瓜比賽 22、23日淡水登場

2019-06-12

〔記者陳心瑜、周湘芸／新北報導〕目前是南瓜的產季，新北市淡水區農會結合滬尾休閒農業區及在地的農園、飯店，即日起至八月推出南瓜主題體驗遊程、南瓜特色餐及南瓜包DIY體驗等；「全國大南瓜比賽」臉書粉絲頁舉辦「神準南瓜王」重量預測活動，預測重量最接近者，可獲得「滬尾南瓜起士紅藜麥蘇打餅乾」。

商家、農園、飯店推饗宴

市府農業局表示，手信坊即日起推出南瓜系列點心；淡水亞太飯店及淡水福容飯店推出限定南瓜餐；淡水在地的農園包括石牆仔內、三空泉農園、阿三哥休閒農莊和羅媽媽有機農場都推出南瓜風味餐，十人以上團體預約一日遊，電洽滬尾休閒農業區發展協會0905-500992。

活動現場有多項好康優惠

南瓜系列活動重頭戲「全國大南瓜比賽」，六月廿二日、廿三日在淡水捷運站旁的金色水岸廣場登場，與台北海洋科技大學餐飲管理系合作打造「南瓜農情健康餐」，另有南瓜主題舞蹈比賽、FB與IG現場限時打卡送南瓜、市集消費滿三百元贈送南瓜彩繪兌換券、上下午各兩場的免費南瓜涼拌DIY體驗（每場限廿五人）等。此外，聯邦農金卡友在活動現場單筆消費一百五十元（含）以上，送兌換券一張，可到農會領取新上市的「南瓜蘇打餅乾」乙盒，限量一百五十份。

另外，八里區農會昨舉辦「筍農做頭家—八里黃金筍評鑑比賽暨黃金盛宴」，由農友洪文龍獲冠軍、李科練奪得甜筍之冠。

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