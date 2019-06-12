〈北部〉oBike棄置街頭 花蓮議員促加速清除

2019-06-12

〔記者王錦義、江志雄／綜合報導〕目前許多缺乏管理的共享單車oBike隨意棄置街頭，但管理單位權責不清，花蓮縣議員張美慧昨在議會提案要求縣府能夠跨局處整合。張美慧說，像宜蘭、台北都已經著手處理，希望花蓮縣政府應該比照台北、宜蘭等縣市，盡速清除，還給環境整潔風貌。

宜縣拖吊清除 花縣府︰由交通大隊、環局處理

針對oBike問題，宜蘭縣環保局委請縣內各地清潔隊拖吊清除，由縣府交通處函請業者認領，並公告一個月，若逾期未領回，依廢棄物處理；花蓮縣府觀光處長唐玉書則表示，縣府跟oBike公司有簽約，不能隨意違約丟棄oBike，但現在該公司找不到人，縣府已於三月在法律上解約，並發文至各鄉鎮市公所、環保局、警察交通大隊，現在路上若有oBike就屬於交通大隊職責範圍，已清除十四輛；環保局則是負責馬路以外，確定是廢棄物後，就可依法處理拍賣，不過法律程序都還需要時間，後續執法都還需要時間進行。

花蓮縣府去年修正「花蓮縣處理妨害交通車輛自治條例部分條文」，針對道路交通上違規的oBike，只要違規亂停遭拖吊每日需繳一百元拖吊費，若業者或車主一直不處理，半年後就可拍賣。而遭棄置在溝渠內或海邊等不屬於道路上的，則依據廢棄物處理，由環保局公告一個月，如無人認領，公告期滿依廢棄物處理。

張美慧說，像是花蓮市區明義街、明禮路及花蓮漁港等多處位置，隨處都看得到被丟棄的oBike，多數車體因長期日曬雨淋損壞已經無法正常騎乘，有部分甚至造成破窗效應，車籃內、車體附近聚集垃圾、蟲蠅孳生，希望花蓮縣府能比照已經具體執行清除令的台北、宜蘭等縣市，盡速移除在縣境內被棄置的oBike自行車。

張美慧說，有鄉親跟她反映，oBike被丟在路邊的狀況，搞不清楚到底要通報哪個單位，打給環保局卻說是警察局的事情，警察局又推給觀光處，因為相關權責單位，包含警察局、環保局、觀光旅遊處等，但是政府是一體的，希望縣府能夠跨局處整合，明快、具體、有效的處理問題。

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