〈北部〉餘糧收購較台中少 苑裡農喊不公

2019-06-12

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮農民反映，行政院農委會於四月底公告苗栗縣公糧餘糧收購每公頃為三千八百公斤，較鄰近的台中市每公頃少了七百公斤，引起農民不滿，質疑是「一國兩制」。立委陳超明昨邀集農委會官員與農民會談，將協調糧商協助，彌補不足數量。

農委會︰將協調糧商協助

農委會農糧署官員與陳超明、農民討論後，由於目前公告的公糧餘糧收購數量為規範農會收購量，農委會表示，將協調有從事公糧收購的糧商協助，讓農民辛苦收割的稻穀有地方可收。

苑裡鎮農會指出，目前苑裡鎮公糧收購分為計畫收購、輔導收購與餘糧收購，前兩者分別為每公頃兩千公斤、一千兩百公斤，與其他區域相同，不同之處在餘糧收購每公頃三千八百公斤。

苑裡鎮農會統計，以目前乾榖的收購價格，餘糧收購價每百台斤至少超過一千兩百元，比市價收購最高每百台斤約一千一百元高，初估兩者每公頃農民收益就差了兩萬元，所以農民會優先選擇將收割後的稻穀送往餘糧收購。

不少農民與地方民代不滿，苑裡鎮屬於大安溪灌溉區，與鄰近的台中市大甲區相同，但是同灌區收購量卻大不同，陳超明質疑根本是「一國兩制」。

至於目前餘糧收購計算公式為以五年一期計算，扣除最高與最低產量年度後，利用其餘三年的產量平均後，再加上一成數量，即為餘糧收購量。

農民說，全台灣農民都看天吃飯，但是因不同區域餘糧收購數量不同，嚴重影響農民收益，畢竟農業並非高價值產業，一分一毫都是農民辛苦換來，希望可以得到公平對待，也希望農委會可以找到補救方法。

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