〈北部〉中央補助 竹縣將首辦原鄉高山茶評鑑

2019-06-12

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣尖石、五峰兩原住民鄉也有產高山茶，但之前沒有舉辦評鑑推廣，名氣不彰。縣府原住民行政處處長雲天寶說，今年向行政院原住民族委員會爭取到一百二十萬元補助辦理首次評鑑競賽，希望能催生出專業認證的「比賽茶」、「得獎茶」，提高原鄉茶農收益。

雲天寶說，原民會核定辦理「新竹縣尖石、五峰鄉冬季高山烏龍茶評鑑競賽」總金額一百五十萬元，中央補助一百二十萬元、地方配合三十萬元。

建立特色茶分級包裝制度

雲天寶說，除將舉辦全縣首次冬季高山烏龍優良茶評鑑競賽外，也會辦理製茶技術研習，加強新竹縣冬季原鄉高山烏龍茶的行銷推廣，建立特色茶分級包裝制度，提供消費者選購保障。

新竹縣政府農業處表示，尖石、五峰兩鄉的茶葉生產面積最近十年成長約八倍，目前合計約六十二公頃，主要生產半發酵茶類的高山烏龍茶，經營模式為茶菁生產農戶及加工戶合作產銷，茶葉產銷班目前有二班，分別為尖石鄉特用作物產銷班第二班、第三班，輔導單位都是尖石鄉公所，五峰鄉則未成立茶葉產銷班。

部落茶無污染內行人肯定

新竹縣政府簡任秘書靳邦忠去年代理五峰鄉長時，輔導鄉內茶農以「高山雪霸茶」為品牌，行銷部落茶農生產的高山烏龍茶，他認為當地部落海拔、日照等條件很適合種高山茶，加上沒有污染，做出來的茶雖然量少，但有內行消費者肯定，在不影響水土保持下，可輔導茶農逐步擴大產量。

雲天寶說，新竹縣北埔、峨眉兩平地鄉所產的東方美人茶，透過評鑑競賽的分級制度打響名號，是市場上名氣響亮的高價茶，每次評鑑後都有人搶著買「比賽茶」、「得獎茶」，他相信原住民鄉產的高山烏龍茶比照這種模式進行評鑑，可以提升製茶品質和市場知名度，未來一樣可以獲得消費者青睞。

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