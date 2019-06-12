〈北部〉竹市焚化廠延役 擬爭取9億元更新

2019-06-12

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市焚化廠二○○一年啟用至今已十八年，再兩年就達廿年使用年限，環保局最近提出延役計畫，向環保署爭取九億元改善與更新設備，並研議提高外縣市垃圾進廠費用、垃圾減量及資源回收再進化，如評估垃圾隨袋徵收或社區資源回收優化等，減少垃圾焚燒量。

再2年達20年使用年限

環保局長江盛任說，新竹市焚化廠目前每天焚燒垃圾約六百八十九公噸，包括三百六十四公噸一般垃圾及三百廿五公噸一般事業廢棄物，其中包括協助焚燒新竹縣一百五十公噸一般垃圾。

由於焚化廠這幾年長時間處在高壓運轉狀態，鍋爐熱質偏高，爐管也常破漏，維修費用高，為能繼續運轉，環保局提出「延役」計畫，爭取經費更新與汰換設備，希望再延壽廿年。

江盛任說，焚化廠很多設備已老舊，環保局向環保署提出延役計畫，包括鍋爐爐管及垃圾吊車系統更新、改善氣冷式冷凝器及降低污染排放的設備等，約需九億元，等中央核定即可著手進行。

市議員劉崇顯、彭昆耀也在議會關切此事，提出質詢。劉崇顯說，焚化廠已快達廿年使用年限，每天又協助代燒新竹縣的垃圾，很多設備老舊需更新，環保局應提早因應，從垃圾減量及提高資源回收比例著手。

劉崇顯說，在焚化廠還未確定延役前應有應變措施，避免達到使用年限時發生垃圾問題。他建議對社區提供資源回收獎勵金，增加回收誘因並參考台北市「隨袋徵收」，透過垃圾袋的管控達到垃圾減量。

研議提高外縣市垃圾處理費

江盛任表示，有關垃圾隨袋徵收，環保局已在審慎評估效益，不會貿然實施，但研擬到大型社區進行垃圾分類清運優化和智慧回收宣導，提高回收誘因，也會研議調高外縣市垃圾的處理費。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法