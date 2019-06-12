〈北部〉反裕隆開發案 80萬人連署護石虎

2019-06-12

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕「苗栗縣石虎保育自治條例」二度闖關失敗後，喚起各界對石虎保育的重視，石虎保育團體以「守護台灣最後五百隻石虎的棲地」為旨發起連署，呼籲裕隆汽車公司停止三義二廠開發案，藝人吳慷仁、樂團五月天團長「怪獸」也喊話「石虎拜託大家了」，目前連署人數已突破八十萬，目標盼達一百萬人，讓各界重視此議題。

保育團體盼拚百萬人連署

裕隆集團對此表示，裕隆汽車公司三義二廠開發案去年九月有條件通過第三次環評專案小組初審，但因原有的研究有效性已過期，無法趕上環評補件期程，故已申請審查展延至明年二月，對於外界連署情況，裕隆集團暫不回應。

裕隆︰申請展延 暫不回應

裕隆集團於二○一三年向苗栗縣政府提出三義二廠擴建環評申請，擬新建全台第一條汽車驗證道，原開發面積達七十八公頃，但因開發地位於石虎經常出沒的淺山地區，引發環團反對，裕隆遂將開發面積縮減至卅五．七公頃，並自願進入二階環評審查。

去年九月第三次環評專案小組初審中，儘管台灣石虎保育協會認為裕隆未確實掌握生態調查方法，針對噪音影響、食物鏈生態、棲地破碎化等議題也始終無法提出具體量化分析，卻輕率做出對石虎捕獵生存無顯著影響的結論，令人無法接受，但專案小組仍以補件後通過送交大會審查。

苗環局︰展延至明年二月

苗栗縣環保局秘書蔡政勳證實，原定去年十二月十七日前裕隆應送交補正資料，但集團稱原有的研究有效性已過期，無法趕上環評補件期程，申請展延至明年二月十五日，環保局予以同意，而按環評法規定，展延時間及次數並無限制，裕隆也可提前送件。

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