〈中部〉《台中》和平區長「賣官」還簽約 二審續判一年

2019-06-12

〔記者張瑞楨／台中報導〕和平區長林建堂二○一四年當選區長前，向地方人士王秋助籌募廿萬元，承諾當選後，區公所機要秘書由王舉薦。王秋助遂交款廿萬元，幫兒子王正顯謀得機要秘書一職，林建堂還簽署承諾書；不料，林建堂當選後雖履行承諾，但僅兩年就要王正顯離職，引發王秋助不滿而舉發。台中高分院二審判決出爐，依準收受賄賂罪，維持一年徒刑，褫奪公權三年，可上訴三審。

判決書指出，林建堂（國民黨籍，二○一八年改以無黨籍連任成功）二○一四年投入競選，缺乏競選資金，向王秋助籌錢時承諾，如果資助他廿萬元，當選區長後，機要秘書一職由王秋助推薦，王秋助想讓賦閒的兒子王正顯當官，遂給林建堂廿萬元。

林建堂收下20萬 還簽署承諾書

雙方協商時，王秋助擔心林建堂反悔，要求簽署承諾書，內容為「本人承諾本屆區公所秘書之職將委由地方人士王秋助君，推薦地方有資格之人士擔任，以符合地方各界期望」。林建堂當選後，聘請王正顯擔任機要秘書，卻在兩年後「下條子」要王正顯離職，王秋助氣得告發。

林建堂上訴二審，辯稱廿萬元是王秋助主動贊助，與聘任王正顯擔任機要秘書，兩者無對價關係，簽承諾書也是為地方舉才，至於王正顯是因參選農會總幹事（落選）而自行辭職。

台中高分院卻認為，舉才何需簽承諾書？王秋助等證人都指控林建堂以機要秘書一職換取廿萬元，維持一審的一年原判。

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