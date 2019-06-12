〈中部〉竹山街道開挖 交通黑暗期惹怨

2019-06-12

〔記者謝介裕／竹山報導〕南投縣竹山鎮從春節後市區街道即挖不停，除污水下水道工程，還有自來水公司管線汰舊換新，以及台電管線地下化等相關工程，民眾感嘆交通黑暗期不知何時才會結束？

南投縣污水下水道計畫，竹山是優先鄉鎮之一，工程分主幹管埋設、污水處理廠與用戶配管等三大階段，由營建署負責的竹山及埔里鎮，目前仍處於第一階段的主幹管埋設工程。

竹山鎮從菜園路、昭德街、祖師街、向學街迄枋坪路、大忠路、大明路、大禮路等市區街道，幾乎道路都被開挖，影響民策通行而怨聲四起。

竹山代表會主席林賜學指出，原來開挖的還有自來水及台電兩大管線單位，希望施工單位在工程告一段落後，一定要迅速將開挖的路面設法填平，以減少交通意外發生。

自來水公司竹山營運所說，中和地區埋設的供水管線，因過於老舊以致易出現破裂漏水、鏽化等問題，遂列為今年度改善重點區域，預計八月完工；至於埔頭街與大明路口施工區，台電則強調，因應管線地下化工程才進行管線遷移，目前也已完工。

竹山鎮長陳東睦也說，竹山污水下水道的主幹管埋設工程，三年後才能全部完工，公所積極爭取下，營建署也已同意依施工進度補助公所「路平專案」所須經費，目前已先核撥二千萬元經費，公所將就已開挖且完工的路段，進行路面重新封層的工作。

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