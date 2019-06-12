〈中部〉運動公園建禮儀廳 員林居民抗議

2019-06-12

〔記者陳冠備／彰化報導〕給我們一個休閒空間！員林市公所有鑑於市民辦理喪事受限交通、空間不便，有意於轄區三座公墓園區設置生命禮儀廳，方便市民治喪，其中第五公墓緊鄰大埔里運動公園，內有壘球場、籃球場等運動設施，當地里民擔心，運動公園變停屍間，村莊恐難以安寧，昨天拉起布條抗議。員林市公所表示，目前還在評估，還未成案。

擔心影響安寧 休閒空間消失

彰化縣員林市大埔里運動公園佔地約四公頃，原本是人煙罕至員林第五公墓土葬區，十多年前禁葬後規劃為納骨塔，前方整建一座簡易慢速壘球場及多功能球場的運動公園，是結合地方運動休閒的重要空間。

由於園區緊鄰員林大道聯外道路，加上地處偏僻，員林市公所曾有意將此升級為生命紀念園區，卻遭當地大埔、源潭里里民反彈，並組成自救會抗爭，在公園四周懸掛「反對西區公園改為停屍間」、「抗議員林公所黑箱作業」、「西區市民在怒吼」等旗幟抗議。

大埔里里長郭庭訓表示，當地曾是墓園，令不少民眾卻步，經整建為運動公園後，加上東山國小棒球隊經常到此練球，成為里民熱烈聚會場所，若政府執意將壘球場拆除，改為生命紀念園區，不啻讓當地民眾失去休閒空間，日後也恐飽受禮儀車隊、法師誦經聲之苦，尤其在地年長長輩居多，對此也相當排斥，應該增建長照空間較適宜。

員林市長游振雄表示，員林市民約十二萬人口，辦理喪事常需勞師動眾至彰化殯儀館等處，耗費不少交通、時間成本，因此員林市公所辦理規劃相關事務，曾有意建置生命紀念園區，考量公所財政不足，決定於轄區第一、二、五公墓設置生命禮儀廳，方便市民治喪。

市長游振雄強調未成案

游振雄說，生命禮儀廳成本少，每座公墓只需騰出部分空間就可設置二至三間，也能就近服務需求市民，並不是只設置第五公墓，全部的人都來這裡，他說，日前曾召集眾人開會說明，當時並未有人提出異議，成立一事也未成案，若市民有疑慮，將擇日再舉行說明會說明。

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