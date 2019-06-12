〈中部〉鄰長交通費 投議會建議每年3千元

2019-06-12

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣議會議長何勝豐等人提案建議縣府，調高鄰長的為民服務交通補助費，從目前的一年一千元調高至三千元，由於該補助費是縣府和公所各負擔一半，縣府民政處將探詢公所的意願，若公所同意，再編預算支應。

目前一年補助一千元

南投縣議會昨日進行定期會二、三讀和議員臨時動議審議，議長何勝豐提案，建議縣府和公所調高鄰長的為民服務交通補助費。

何勝豐表示，鄰長是無給職，他們最了解基層心聲和需求，也幫公所做不少事，目前僅象徵性地每年有一千元的為民服務交通補助費，由縣府和鄉鎮市公所各負擔一半。

經了解除南投縣，全台有十個縣市發給為民服務交通補助費，金額從每月二百五十到二千五百元不等，最高的是桃園市的二千五百元，因此希望縣府和公所也能調高該補助，能從現行的一年一千元提高至三千元。

縣府和公所負擔各半

縣府民政處長吳燕玲表示，鄰長依規定是無給職，僅有免費報紙、團體保險和參加公所文康活動的福利，為民服務交通補助費視地政府財源編列，可編也可不編。縣府和公所都體恤鄰長辛勞，因此一年編一千元，若議員們希望提高，將探詢公所意願，若公所也願配合，再於明年預算編列。

草屯公所補助鄰長腳踏車

草屯鎮公所昨表示，鄰長們的確辛苦，因此草屯鎮公所除規定的補助項目外，還幫鄰長負擔健保費，另編有因公傷病醫療費和慰問金，今年也將補助每位鄰長一部腳踏車。議長建議提高鄰長為民服務交通補助費，若負擔不會太沉重，同意配合，但盼勿一次調太多，且仍要維持縣府和公所各負擔一半的比例。

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