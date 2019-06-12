〈中部〉MT處理垃圾 張麗善：效能未提升就停辦

2019-06-12

〔記者詹士弘／雲林報導〕縣議員蔡孟真質疑MT（Mechanical Treatment）機械處理設備成效不彰，無法解決縣內垃圾問題，環保局長張喬維回應，MT設備仍測試中，運轉效率待提升；縣長張麗善表示，短期目標將燃料棒產出量從十％提高至卅％，將延長三個月試辦期，如果效能無法提升，計畫就會中止。

盼燃料棒產出量能有30％

蔡孟真表示，環保局評估垃圾經MT處理後可產出卅%至四十％燃料棒，但今年元月燃料棒產出量僅七％，廢料高達六十六％，三月燃料棒產出量雖提升至十二％，但廢料仍有五成。

張喬維說，雲林縣利用MT處理的垃圾量已達一萬五千噸，產出一千多噸燃料棒，其中五百噸曾交由六輕試燒，燃料棒雖然熱值比生煤低，但價格相對便宜，可取代生煤，初期燃料棒產出率低，主要因為處理的是堆積已久的垃圾，非新鮮垃圾，加上RDF5（Refuse Derived Fuel）燃料棒較難生產。

張喬維說明，MT處理一噸垃圾成本約一千九百零七元，加上五十％廢料需委外焚化處理，總成本為兩千九百卅二元，委外焚化垃圾成本約兩千五百元，如果MT改生產熱值較低RDF3燃料棒，生產成本可降低約七百元，處理成本就可低於委外處理，且可減少底渣回運。

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