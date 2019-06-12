〈中部〉嘉縣「最強春遊」 發百萬購物金

2019-06-12

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣政府為爭取「春遊」客群青睞旅遊，昨天宣布六月最後兩個週休假日將舉辦「最強春遊」大型活動，召集百家在地特色產業展售，現場將發放百萬購物金（可抵消費）及邀請百萬大歌星謝金燕、玖壹壹等表演。

6月最後兩個週休 春遊同歡

嘉縣長翁章梁表示，春遊「吃喝玩樂勁在嘉義」（見圖，記者林宜樟攝）將於這個月最後兩個週休登場，縣府廣場舉辦的「最強春遊」，將邀請一百家廠商展售全縣十八鄉鎮市特產，四天活動發放百萬購物金，可抵用消費。

百家產業展售 邀謝金燕表演

廿九、卅日晚上七到九點舉辦陣容卡司媲美跨年晚會的音樂晚會，廿九日有謝金燕、郭書瑤、臭屁嬰仔、草屯囡仔，卅日玖壹壹、朱海君、向蕙玲、孫淑媚、翁立友等演出。

交通部觀光局春遊補助個人自由行週日至週四晚上住宿每房折抵五百元，其中嘉縣補助一千六百萬元，截至昨天申請達十五‧一七％，尚有二萬七千一百四十六個房間可申請，縣府建議遊客搭配行程，在嘉縣多住一、兩晚來參加「吃喝玩樂勁在嘉義」活動。

嘉縣文化觀光局長許有仁表示，廿二與廿三日、廿九與卅日下午三點到晚上九點半，於嘉義高鐵站、故宮南院及朴子水道頭園區有免費接駁車，並與來吉部落推出限量預約「原味野餐盒」，現場免費試飲高山茶、高山咖啡和野生愛玉，還有茶席文化體驗、親子DIY，車輛研究測試中心廿九日下午三到六點讓遊客體驗自駕車，活動報名資訊可上臉書「吃喝玩樂勁在嘉義」或洽0800-874777。

此外，位在嘉縣的「故宮南院」正在展出國際大展「交融之美－神戶市立博物館精品展」，到八月底前國定假日及例假日免費參觀。

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