〈中部〉《台中》鑑定「遠眺玉山」真偽 文化局：最快下月

2019-06-12

〔記者黃鐘山、歐素美／台中報導〕葫蘆墩文化中心典藏前輩畫家廖繼春畫作「遠眺玉山」，遭質疑贗品，市議員張耀中十一日於議會再批，多位專家評說畫作早已失真，無論是簽名、筆觸、色彩對比及畫風只是很「廖繼春」，要求組成專業鑑定小組；文化局長張大春允諾，七月邀參與修復的名畫家吳炫三等人儘速查證。

名畫家指畫作非廖繼春風格

張耀中要求，畫家謝里法、楊樹煌、王守英、倪朝龍、施並錫等人相繼指控用筆、顏色及簽名等皆非廖繼春風格，文化局都應該要重視，並將他們納入鑑定小組，市長盧秀燕也要盯緊此畫鑑定的工作進度，維護台中文化城的美譽。

文化局：待吳炫三返台說明

張大春表示，對於「遠眺玉山」畫作真偽，文化局已由副局長擔任召集人組成專案小組，將待吳炫三七月返台之後，再邀包括謝里法、郭江宋等專家加入，將能更明確的了解當時修復狀況，儘速查證。

廖了以父親受贈畫作後遺失

「遠眺玉山」命運多舛！地方相傳早期廖繼春因經濟較不寬裕，遇親友喜慶，即以畫作代替送上心意，畫布多用麵粉袋代替，當時豐原很多人皆曾收到其畫作，前台中縣長廖了以父親廖忠雄一九七○年代擔任豐原鎮長時，廖繼春贈送「遠眺玉山」畫作給廖忠雄，但該幅畫作卻一度不知去向。

文化局指出，一九八五年該畫於豐原清潔隊置物處尋獲，曾遭遇火警、被水浸濕，畫作油彩脫落損傷，後委託廖繼春的學生吳炫三進行修復；二○○六、二○一○年再度龜裂，分別請來當時的南藝大教授林永欽、知名修復大師郭江宋修復；目前保存於葫蘆墩文化中心典藏庫房，入藏價值一千五百萬元。

張耀中質詢說，「遠眺玉山」修復多次，各界真偽聲音並起，分析之後藝壇大多保有懷疑的態度，多位專家評說畫作早已失真，而曾經著手修復的專家則持保留態度，不願多做評論，市府應進一步釐清原委。

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