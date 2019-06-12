〈中部〉梅雨鋒面來襲 民譏員基泳池再現

2019-06-12

〔記者陳冠備／彰化報導〕梅雨鋒面來襲，彰化地區從昨天清晨起開始降雨，上午雨量瞬間加劇，造成員林基督教醫院周邊道路、山腳路六段、大葉大學到東山派出所等路段淹水，水深及膝，令附近居民苦不堪言，還有人譏諷：「游泳池又出現了！」員林市公所表示，整治雨水下水道工程近日標出，龍燈公園滯洪池設計案也開始進行，預計二年內能有效改善淹水現象。

公所指雨水下水道工程標出

彰化縣政府表示，昨日上午九時進行水災災害應變小組三級開設作業，將二十四小時密切監控防災資訊；員林市公所指出，市區雨水下水道工程與龍燈公園滯洪池設計案已經標出，未來面對大雨排水將能有效改善。

昨日早上員林地區降下一二六公釐雨量，員基醫院周邊靜修路、新義街水一度淹至一個輪胎深，警方立即前往拉封鎖線，附近民眾似乎已習以為常，拍照貼文指稱：「員基游泳池又出現了」，當地民眾也說，水溝內的污泥幾乎八分滿，怎能不淹水？

縣議員曹嘉豪指出，這已經不是一天兩天的事情了，相關單位應該重視淹水問題，通盤檢討，不要各自為政，中央營建署、河川局、地方縣府、公所、水利局都應該主動積極，不要再各自為政，苦的是平民百姓。

規劃龍燈公園滯洪池 盼兩年改善

員林市長游振雄表示，昨早陣雨來得快又急，幸未傳出災情，但因員林市區地下水道老舊，遇上猛暴性陣雨，來不及排出就有淹水可能，對此所方研擬整治辦理的東、西區雨水下水道工程已經順利標出，以及針對西區排水設計龍燈公園滯洪池，設計案已經標出，預計最快二年內能有效改善淹水現象，目前只能定期清淤舊有地下水道。

而這波大雨也令不少農民「皮皮剉」！溪湖楊姓葡萄農一早就前往果園採收，他說，清晨時水勢已經淹至腳踝，再泡水下去會落果、裂果，因而決定提早採收。

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