〈中部〉視察公館滯洪池 小英讚進度超前

2019-06-12

〔記者陳璟民／嘉縣報導〕蔡英文總統昨天下午冒雨視察嘉義縣溪口鄉柴林腳村落防護設施、中埔鄉公館滯洪池等水利工程，肯定進度超前，她強調，前瞻基礎建設計畫就是要在氣候變遷、豪大雨頻繁時有更多預算，讓防水治水有經費支撐，保護人的安全及農作物不受風雨影響。

民進黨總統初選民調進行中，媒體提問小英有沒有信心民調過關、心裡感受怎樣？小英重申「我現在是不能評論民調的」，還強調「國家的事情最重要啦」。

蔡總統表示，中央氣象局發布近日會有豪大雨，已要求農委會和農民站在一起，降低豪大雨對農漁產品的收穫、價格的衝擊。

翁章梁說，前瞻建設治水計畫中，中央支援嘉縣四十幾億元，柴林腳村落防護設施將施作抽水站、分洪道等，兩期工程經費四億餘元，是立委陳明文協調及水利署長、總統支持，讓受數十年水患痛苦的鄉親看到希望。

水利署官員簡報，三和地區（和興、和睦與和美）與公館社區的地勢低漥，過去會積、淹水，興建滯洪池、岸頂道路等，滯洪池有五十二萬噸滯洪量，工程進度預定卅九％，實際五十三‧一九％，年底前完工啟用，可望減少三百八十公頃淹水面積，保護一萬二千五百人的安全，另有景觀營造，成為中埔後花園。

陳明文表示，嘉縣財政困難，幸有前瞻計畫幫助很多，規劃建五座滯洪池，已有三座發包，公館滯洪池進度超前，「不是嘴上說的，而是實際在做的。」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法