〈南部〉南化農會拚外銷 啟動愛文收購

2019-06-11

〔記者吳俊鋒／南化報導〕有「夏季紅寶石」之稱的愛文芒果，深受市場歡迎，目前山區已進入產季，南化農會昨天啟動收購作業，展開運銷，到貨量一舉突破五．二公噸，是去年首日的六倍之多。

首日到貨量5.2噸 去年的6倍多

農會昨天也同步針對出口訂單，進行分級、包裝，收購首日就可以有外銷供果，是開辦共同集貨逾十五年來的第一次，比過去早了將近兩星期，顯見今夏產量之穩定。

南化區農會總幹事溫進添表示，當地的芒果栽培面積約一千三百公頃，愛文品種佔了七十％以上；其次為金煌，將近兩成，昨天也展開收購作業外銷中國。

溫進添指出，今年愛文雖然開花很多，但農民栽培、管理的觀念已有提升，疏果得宜，品質更好，也穩住了產量，避免市場價格受到衝擊。

目前外銷收購價 每公斤達70元

目前外銷的收購價，每公斤達七十元，市場行情還不錯，工作人員先展開選果，接著再分級包裝，準備出貨供應中國訂單。

至於二級品，大顆的每公斤收購價則是五十六元，三、四級果也各有行情，昨天一大早，農民陸續將收成載往集貨場，愛文產季熱鬧展開。

根據區農會的統計，以往主要的集貨據點，還有所輔導的各產銷班，愛文芒果的年平均收購量超過三千公噸，協助搶攻內需與出口市場，全力推廣地方特色。

供銷部主任林妙指出，今年愛文的收購時間預估為兩個月，夏至之後，產量會更多，將再依照實際的到貨狀況進行調整。也同時啟動收購作業的金煌芒果，首日要集貨兩萬台斤，Ａ、Ｂ、Ｃ級等三種規格都有，以外銷中國為主，接下來還會再供應新加坡，現場相當忙碌。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法