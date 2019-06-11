〈南部〉台東太平溪路堤共構 打造景觀道路

2019-06-11

〔記者張存薇／台東報導〕台東市又將多一條兼具交通及美景的景觀道路了！縣長饒慶鈴昨天視察太平溪路堤共構新建工程，她宣布，馬蘭橋到日光橋段一點四公里路段可望率先於八、九月通車，日光橋到太平橋段則計畫明年一月底春節前啟用，紓解逢年過節綠色隧道更生北路車潮。

日光橋到馬蘭橋 估8、9月完工

太平溪路堤共構工程新建東四十九之一縣道，全長五點八公里，總工程費高達九點二億元，饒慶鈴昨天與議員陳銘風、馬蘭里長林善群會勘工程進度，建設處長吳慶榮說明，其中日光橋到馬蘭橋段約一點四公里長，路線上共有五座台電電塔，台電已完成電纜地下化工程，正拆除電塔中，預計十二日前拆除完畢，至於拆除經費二點二億元，縣府爭取花東永續發展基金負擔一半費用。

日光橋至太平橋 明年春節前啟用

饒慶鈴表示，台電完成電塔拆除後，縣府將接手道路工程銜接與鋪設路面標線、路燈安裝，第一階段八、九月可望完工通車，至於日光橋至太平橋間還有六座電塔，由台電負責遷移與舊塔拆除，預計十二月完成，要趕在明年農曆春節前啟用。

此外，為了營造景觀道路氛圍，東四十九之一縣道一側全面種植縣樹樟樹，靠河道側將分別種耐熱、開花的黃花風鈴木、洋紅風鈴木、花旗木、大花紫薇、蘭花楹、鳳凰木、光臘樹等，另有部分變葉木，水泥牆面的綠化為種植爬牆虎。

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