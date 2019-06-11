〈南部〉屏東16人拿5A++ 1人同時拿作文6級分

2019-06-11

〔記者邱芷柔、陳彥廷／屏東報導〕一○八年國中會考成績昨天出爐，屏東縣政府教育處統計，今年屏東有七千三百六十五位學生參加國中會考，全縣5A++有十六人，有一人同時拿下作文六級分，是來自大同高中國中部的鄭羽棋。

19校5C比例較去年下降

屏縣府教育處統計，今年國中會考5A++有十六人、5A有兩百二十六人，寫作六級分有二十八人、五級分有八百一十三人；另外5C比例較去年下降的學校有十九校。

教育處表示，低分群大幅減少，足見補救教學計畫、與均一教育平台合作的數學科補救教學，以及國中英數適性分組教學試辦等計畫已有成效。

獲得5A++及作文六級分的鄭羽棋說，這次的作文題目「青銀共居」，她把自己跟阿公阿嬤同住的親身經歷寫進文章，並運用長期閱讀累積而來的詞藻加以發揮，未來她會留縣升學。

中正國中吳柏翰、林家宇兩人均拿下5A++、作文五級分。「數學天才」吳柏翰，國一開始參加國際數學競賽，先後獲得團體組冠軍及個人銀牌、金牌佳績，今年再度入選國手；林家宇曾研究「蟑螂」獲得屏縣科展冠軍，他認為上課專心聽講、平常涉獵各類小說，對考試最有幫助。

鶴聲國中拿下生5A++、作文五級分的蘇子庭分享，為了專心應考，考前一個月特別將手機關機。

崁頂南榮國中的蔡允丰和賴亮宇考出5A++的成績，其中賴亮宇更考出該校有史以來首次選擇題全對的「全壘打」佳績，他謙虛說，自己不擅長臨時抱佛腳，保持一定節奏所累積的學業最為扎實。

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