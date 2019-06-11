〈南部〉梅雨報到 曾文水庫擬調節性放水

2019-06-11

〔記者吳俊鋒／台南報導〕今年的第五道梅雨報到，根據氣象預測，由於鋒面可能滯留，恐造成致災性降水，曾文水庫雖然目前蓄水率僅四成一，但若上游降雨過於劇烈，入流量夾帶濃度過高的泥沙，水利署南區水資源局也不排除啟動今年首度的調節性放水，進行排砂。

同時排砂 延長水庫壽命

南水局副局長鄒漢貴表示，目前水情穩定，今夏供水無虞，曾文水庫距離滿水位仍有近二．九億立方米的容量，推估要有六百毫米以上的降雨量，洩洪操作的可能性不大，但著眼於水庫的使用壽命，為了排砂，還是得進行必要的調節性放水。

鄒漢貴說，只要上游入流量的泥沙濃度破萬，將啟動排砂作業，會先以永久河道放水道（PRO）的調節性放水為主，每秒五十立方米；若因降雨沖刷嚴重，泥沙濃度持續揚升，就會展開每秒兩百立方米的防淤隧道放水。曾文水庫放水，從曾文溪排到台南七股出海，沿岸經過南市多個行政區。

曾文水庫水位標高約二一一．八公尺，蓄水率四十一．八四％，連同烏山頭水庫合計有效蓄水量近二．八億立方米；供應民生用水為主的南化水庫，水位一七五．六四公尺，有效蓄水量七千萬立方米左右，蓄水率七十七．一％。

仁德、新化備沙包 供取用

此外，轄內有三爺溪、二仁溪等重要河川流經的仁德區，以往汛期時，沿岸容易氾濫成災，仁德區公所代理主任秘書黃柏漳指出，庫存備有八千個沙包讓居民取用，根據開口契約，可再請廠商加速填裝八千個，全力協助防災。

新化區長吳金喜表示，在公所與青果市場交界處、中興路、民生路，以及大新槌球場等地，都有提供沙包，總數將近八千個，若有需要，還可幫忙載送，攜手防範水患。

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