〈南部〉清二仁溪電子廢棄物 台南市府、六河局槓上

2019-06-11

〔記者蔡文居／台南報導〕台南二仁溪南萣橋上游附近遭棄置有害電子廢棄物污染，清理費用估計高達三．五五億元，南市環保局今年四月底依廢棄物清理法，裁定由管理機關水利署第六河川局負責清理，並限期於今年十月底前完成廢棄物清理。但第六河川局不服裁定，認為是歷史共業，費用龐大，且涉及技術問題，並非該局能獨立完成。

環局：六河局為管理單位 應承受清理責任

環保局長林淵淙說，第六河川局為管理單位，應以身作則，概括承受清理責任。若仍置之不理，超過限期繳納時間，環保局只得迫於無奈，將全案移送行政執行署強制執行，依法追究到底。

六河局：歷史共業 已向南市府提出訴願

六河局表示，已經先辦理發包，並非不願處理，但目前水質監測結果穩定，且不具急迫性，該局是治水單位，加上該問題是歷史共業，費用龐大，且涉及技術問題，希望南市環保局也能協助後端處理，因此向南市府訴願會提出行政救濟，如果訴願不成，也會尋求行政訴訟，爭取應有的權益。

二仁溪南萣橋上游四百五十公尺處，台南環團於二年前發現大批電子廢棄物，並向立委提出陳情，也向監察院檢舉。該案經環保局調查污染面積約一千八百平方公尺，約五千多立方公尺，換算約八千包太空包，數量十分龐大，污染物則以電路板等廢五金居多。

環保局認為第六河川局為管理機關，依法應負廢棄物清理之責。今年四月底發文六河局，限期今年五月卅日前提出清理計畫，並於今年十月底前完成清除。

代清費用3億多元 環局限八月底前繳納

環保局表示，依廢清法規定，六河局為管理機關，依法必須負責清除，過去二仁溪的電子廢棄物也都是由六河局負責清理，質疑六河局提出訴願，不願承擔清理責任，限期六河局八月底前繳納代為清理費用三億多元。

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