〈南部〉韓國瑜不知「反送中」 陳致中︰大不如郭台銘

2019-06-11

〔記者葛祐豪／高雄報導〕香港「反送中遊行」吸引全球目光，高雄市長韓國瑜前天傍晚受訪時竟表示「不清楚、不知道」，民進黨高雄市議員陳致中批說，雖然郭台銘、韓國瑜都是中國代理人，但郭台銘都勸韓國瑜不要進中聯辦，韓比郭大大不如！

陳︰郭勸韓不要進中聯辦

韓國瑜直到昨天中午才透過高市府對「反送中」發表聲明，強調絕大多數台灣民眾都認為香港的一國兩制不適用於台灣，並表達「三個不容懷疑的決心」。

陳︰韓怕聲援觸怒中聯辦

陳致中認為，韓國瑜的回應昧於反送中訴求的重點，避重就輕、閃爍其詞，他可以想像韓國瑜非常擔心如果聲援反送中，會觸怒才登門拜訪過、互相稱兄道弟的中聯辦，這就是為什麼韓第一時間逃避問題說「不清楚、不知道」。

陳致中說，韓國瑜信誓旦旦提出三個決心不容懷疑，仍受到台灣人民極大懷疑，原因是他說的跟做的不一致，如果真的捍衛台灣、保衛中華民國，韓國瑜就不應該踏進中聯辦，也不應該接受以一中原則、一國兩制為核心內涵的九二共識。

陳致中批說，連郭台銘都勸韓國瑜不要進中聯辦，連郭都敢批評香港實施一國兩制失敗，韓國瑜第一時間還顧左右而言他，「不清楚、不知道」香港反送中，雖然郭、韓都是中國代理人，但是韓國瑜比郭台銘大大不如！

陳致中認為，韓國瑜不僅無法讓大家發財，還會讓台灣變香港、變澳門、變圖博、變新疆，讓台灣人淪為維吾爾族悲慘無下限的地獄之境。

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