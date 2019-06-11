〈南部〉《高市疫情升溫》議員高閔琳批韓國瑜 沒能力對付蚊子

2019-06-11

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市登革熱疫情拉警報，民進黨議員高閔琳批評韓國瑜連「對付蚊子都沒能力」，呼籲辭市長；國民黨議員陳麗娜則希望如果發生單週病例破千情況，韓國瑜應暫停競選活動。

高︰丟下高雄 乾脆辭市長

高閔琳指出，高雄市截至六月八日，確診登革熱本土病例十六例，均在三民區，清潔隊員端午連假頂著烈日和被叮咬染病的風險，加班噴藥滅蚊、清除積水容器。

高閔琳批說，但韓國瑜丟著高雄不管，前進花蓮，繼續做他個人發大財的總統大夢，「韓國瑜對付蚊子都沒能力，市長請你乾脆辭一辭」。

高閔琳進一步指出，韓國瑜宣稱自己是「被動參選」國民黨內總統初選、「被動參加」韓粉各地造勢大會；但如果「真的不要」，不會說Yes I do，也不會出席，連五百萬選務費都主動交出去了。

民調6成市民反對韓選總統

高閔琳強調，根據最新民調，已有六成高雄市民表態，反對韓國瑜參選總統，也有六成市民表態，韓若帶職參選，支持罷免。

藍議員盼如單週病例破千 暫停競選

針對登革熱疫情，陳麗娜昨也召開記者會，她認為今年適逢登革熱四年一度大流行期，防疫工作格外辛苦，目前情勢尚可控制，她提醒民進黨不要看到黑影就開槍、影響防疫士氣。

陳麗娜也要求市府團隊拿出有效作為，並希望如果發生單週病例破千的情況，韓國瑜應該暫停競選活動。

國民黨籍議長許崑源也關切市府防疫計畫，他認為要避免疫情擴大，建議市府研議邀請陸軍八軍團參與防疫，建構完善疫情防火牆。

衛生局則強調，登革熱確診病例仍集中於三民區，目前沒有擴散跡象，現針對三民區灣字及鼎字里，進行全面防堵，同時對三民、前鎮、鳳山、苓雅、鼓山、左營、楠梓、小港、旗津等行政區，擴大加強疫情監測及環境管理。

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