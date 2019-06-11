〈南部〉原民保留地禁伐補償 空拍機助檢測

2019-06-11

〔記者張存薇／台東報導〕保護山林、中央推動原住民保留地禁伐補償政策，行政院原住民族委員會昨天在台東縣舉辦「原住民保留地禁伐補償研討會議」，主委夷將．拔路兒指出，禁伐補償面積除年年增加，去年已達四萬六千公頃，過去三年來政府已核發超過卅億元補償金，今年更將導入空拍機協助檢測、並加速撥款速度，至於台東縣今年共有七千九百公頃土地申請禁伐補償。

面積達4萬6000公頃 補償金逾30億

來自全國十一縣市、五十一原住民族鄉鎮市區的相關承辦人員齊聚台東，展開兩天一夜的研習。由於今年林務局新開放香菇、木耳、金線蓮、養蜂等四種林下經濟項目，因此也邀請林務局說明目前「林下經濟政策」。

夷將指出，禁伐補償是落實原住民族土地正義的重要政策，中央從二○一六年開始推動，申請面積逐年增加，去年已達四萬六千公頃合格，每公頃補償三萬元，受補償族人達兩萬九千多人，三年來核發超過卅億元補償金。

台東今年申請面積已達7900公頃

他強調，禁伐補償保護超過四萬六千公頃森林，為台灣的碳吸存、水源涵養、防災及減災帶來超過一百八十八億元的經濟效益，台東縣部分，縣府原住民族行政處表示，去年合格面積為七千公頃，今年申請面積已達七千九百公頃。

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