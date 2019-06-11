〈台北都會〉「喬蛋」完整錄音檔 北市府官員說稀里呼嚕就過

2019-06-11

〔記者郭安家、沈佩瑤／台北報導〕台北市議員簡舒培日前公布台北市政府官員對前都發局林洲民「喬大巨蛋」的錄音檔，台北市長柯文哲反嗆公布完整錄音檔，前天報導此事的媒體公布八十二分鐘錄音檔，令人驚訝的是，在錄音檔中，環保局長劉銘龍說，「大巨蛋簡單送環差進來，委員事先拜託，一次審查五件，稀里呼嚕就過」。昨下午議會市政總質詢，劉辯解「內部會議用語比較輕鬆」；柯則說，現在為止還是堅持標準，也沒人說市府放水。

民團︰把黑箱作業當習以為常

「他（柯）進到染缸變黑，不知道自己是黑的；把我們以前討厭的東西，當作理所當然、把黑箱作業當習以為常。」松菸公園催生聯盟召集人游藝受訪質疑，柯團隊做的事，跟馬市府前財政局長李述德私下喬大巨蛋一樣；未來應監督環評會有無防災審查。林洲民前天於臉書致遠雄公司負責人，呼籲停止賄賂台灣公務員的行徑！

柯︰做壞事的懷疑別人做壞事

柯文哲昨早於活動受訪態度強硬，批說如果有原始錄音檔，那第一次就全部公開，還切成七段，故佈疑陣，他討厭這些政治人物就是這樣子，「是有聽出什麼不正常嗎？」柯解釋，市府官員內部先討論政策、底線；這是要喬什麼蛋？「做壞事的人，都一直在懷疑別人做壞事」。

但錄音檔中，眾人討論遠雄想增加容留人數、增加售票，劉銘龍脫口說「稀里呼嚕就過」；豈料，秘書長張哲揚又問「如果遠雄主張環評人數五萬九八三三，沒有事了，七萬模擬做過，請問都發局要不要給它過？」林洲民回說「我們當時跟他（遠雄）講十三萬不可能，九萬有可能，開過好幾次會」。

環保局長︰內部會議用語較輕鬆

下午市政總質詢，面對王世堅質疑「明示遠雄簡單送案子進來」，劉銘龍回應，「稀里呼嚕就過」是內部開會，大家用語會比較輕鬆，他從頭到尾堅持環評照程序。王當場要求市府政風處長沈鳳樑上備詢台，問要不要進一步調查？

柯文哲先搶回應，認為應該先查誰在錄音；並強調他們仍堅持標準，沒人說放水。

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