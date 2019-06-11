〈台北都會〉新北首家長照書店 「無論如河」年底成立

2019-06-11

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市淡水區有四位熱愛閱讀的護理師，前年底共同經營獨立書店「無論如河」，店內有護理、心理學領域等書籍，最近也向市府申請做為社區長照據點，將為失智症長者籌辦藝術治療課程，希望喚起民眾對長照、居家護理的重視；「無論如河」長照據點預計今年底成立，將是新北市第一家長照型書店。

「無論如河」合夥人梁秀眉表示，由於書店在二樓，爬樓梯可能造成長者不便，目前尋找社區合適的地點舉辦課程並安排長者共餐，已培訓三十位志工，鼓勵社區長者走出家門。

「無論如河」的前身是知名的獨立書店「有河Book」，四位護理師梁秀眉、吳嘉綾、周雅鈴和鄧雅文，在前年底接手經營並更名，她們認為，現代人許多毛病是醫院無法治療的，透過文學和藝術為現代人療癒身心。

梁秀眉和她的學生吳嘉綾、周雅鈴和鄧雅文，四人認識近十一年、同住五年，邀請旅居西班牙的藝術家楊侖打造寧靜藍、熱情橘色調交織的空間，書店更首創「買書滿額算塔羅牌、送居家照護」，以護理專業搭配藝術，打造療癒的解憂空間，書店保留「有河Book」上千冊文學、歷史、哲學書籍，也加入護理、心理學領域書籍，還準備行動劇場、讀書會及甜點跟咖啡，讓疲累的上班族邊翻書、邊欣賞淡水河美景，還可算塔羅牌、聽音樂。

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