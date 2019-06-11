〈台北都會〉瑞三礦業選煤場 侯友宜：4年內開放

2019-06-11

〔記者何玉華／新北報導〕新北市瑞芳區猴硐煤礦曾是全台最大、品質最佳的礦場，附近的瑞三選煤場興建於一九二○年，一九七○年代的產煤量約占全國一半，在台灣煤礦產業發展史有重要地位，二○○五年登錄為歷史建築，但建物老舊閒置、傾頹荒廢，「宛如被轟炸過」，讓地方人士痛心；市長侯友宜表示，會努力克服經費問題，在四年任期內至少完成主建築物修復並對外開放。

傾頹荒廢 宛如被炸彈轟炸過

市議員林裔綺指出，市議會在兩年前通過兩千四百萬元經費，推動「瑞三礦業選煤場修復及再利用工程」，市府觀光旅遊局也在去年召開瑞三礦業選煤場修復工程說明會，但迄今毫無動靜，修復工程延宕讓文史工作者非常失望。

歷史建築 中央原補助1.2億經費

侯友宜表示，這項修復工程確實有些延誤，會要求文化局、觀旅局在他四年的任期內，至少先完成最簡單的修復並適度開放，不能再繼續荒廢下去，否則越來越難修復。

修復預算高 文化部盼變更設計

觀旅局長張其強指出，現場破壞嚴重，修復預算龐大，文化部原本允諾補助一億兩千萬元，但希望市府變更設計，五月已請建築師針對文化部的要求做設計變更，接著找包商重新估價後重新提案，只要文化部同意經費，後續工作很快可以推動。

完成主建築物修復 其餘用解說

張其強說，由於現場殘破不堪，全區修復的經費太高，未來僅會恢復主建築物的保存，其他部分用解說的方式；文化局長蔡佳芬表示，在文史保存部分，除了輔導當地的退休礦工協會協助文史保存工作，也會將重要的史料數位化，放進國家記憶庫。

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