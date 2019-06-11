〈北部〉韓國瑜喊國6延花東 蕭美琴批空頭支票

2019-06-11

〔記者王錦義／花蓮報導〕高雄市長韓國瑜在花蓮造勢拋出國道六貫通中央山脈議題，花蓮縣立委蕭美琴在臉書表達意見指出：「這個主張，最近花蓮每次選舉都有人提出，像發大財一樣，似乎喊很大聲就能實現。」她認為，東部交通確實問題很多，但仍是要先考量到技術可行性與財源。而花蓮縣長徐榛蔚昨開記者會則表示，雖然馬英九時代曾評估不可行，但「工程技術會進步」，認為「可以開國際標來評估」。

不確定克服技術與施工安全

蕭美琴說，幾年前曾對此詢問交通部，得到地熱、岩爆、斷層，是台灣現階段技術上無法克服的因素，人體泡溫泉碰到四十五度就太熱了，試想地層裡面溫度六十度以上的熱度，在沒有確定技術與施工安全可以克服的狀況下如何進行？她說，口號在花蓮很受歡迎，但她無法去喊目前無法做的空頭支票。

蕭美琴認為，是選舉口號、還是真的有技術跟財源，需要選民檢驗。她強調，在國家財政允許下，已逐步改善花蓮對外交通，包括已完成招標的六百輛城際列車，可提高鐵路運能；台九線花蓮中南區拓寬工程也正進行；花東雙軌也規劃中；北宜鐵路提速計劃均進入環評階段。

今年底蘇花改就能全線通車

蕭美琴說，今年底蘇花改就能全線通車，未被納入蘇花改工程的東澳至南澳段延續工程，公路總局目前已啟動可行性研究。蘇花改工程處指出，期初報告已在四月中旬核定，期中報告下月底就提出，最終的可行性評估明年六月底可提早完成、報行政院核定後，即可辦理工程規劃、環評、建設計畫、工程設計及施工等，預計完工後可讓東部交通路廊更為完善。

徐榛蔚︰可開國際標求技術

針對國六延伸花蓮，花蓮縣長徐榛蔚則認為，國六東延花蓮雖二○一○到二○一三年馬英九執政時期曾評估過不可行，但蔡政府如重視東部人的聲音，應重提國六評估案，如國內技術不允許，也可「開國際標」。

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