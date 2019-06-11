〈北部〉竹東客家音樂村 再爭補助

2019-06-11

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕行政院前瞻基礎建設計畫補助的新竹縣竹北國際客家藝術村上週動工，但同時獲得核定卻又被暫停補助的竹東客家音樂村，至今沒有動靜；縣府表示，四月已將修正完成的預算書圖送到客委會核備，近期蒐集文史工作者意見再爭取補助。

客委會在新竹縣的前瞻基礎建設有兩個重要案子，分別是竹北國際客家藝術村和竹東客家音樂村，竹東客家音樂村因為土地所有權的問題，目前暫時停擺。

新竹縣政府提出的客家音樂村計畫，基地位於竹東鎮工業一路、工業二路及北興路之間，面積約二點九六四二公頃，透過音樂傳承推廣客庄文化特色，提供客家音樂創作、後製與製片等相關設備，協助輔導現代客家優秀音樂家作品發表，並做為台三線沿線鄉鎮重要音樂展演場域，另結合旅客服務中心及交通轉運站功能，成為具在地特色的空間。

這項計畫前年就獲客委會核定補助三億七千五百萬元，後來陸續傳出有原使用者因所有權和縣府認知不同而出現抗爭、訴訟等狀況，客委會去年底暫停補助。

新竹縣政府表示，三月間已在客家音樂村的用地上豎立公告，說明土地所有權的問題，四月也把原計畫有疑義部分做了修正，修正版細部設計及預算書圖已經提送客委會核備。

縣府強調仍持續和客委會副主委楊長鎮及業務單位溝通，預計本月蒐集地方文史工作者意見，彙整共識後安排拜會客委會主委李永得，爭取補助。

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