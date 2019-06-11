〈北部〉900學童㧡擔 體驗成長滋味

2019-06-11

〔記者張勳騰／苗栗報導〕行政院客委會客家文化發展中心，昨在臺灣客家文化館舉辦客家㧡擔成長禮活動，共二十一所國小約九百位畢業生參加，透過奉茶感謝師恩、㧡擔（客語，即挑擔之意）傳承先輩精神等儀式，畢業生們帶著各界滿滿祝福，象徵挑起重擔，邁向人生新的學習旅程。

連續第四年舉辦的客家成長禮，以「奉茶感恩」、「智慧巾加勉」、「㧡擔傳承」三大主題體現客家精神，有苗栗縣及新北市大觀、台中市東勢等二十一所國小近九百位畢業生參加。

客家成長禮儀式，由各校畢業生代表為師長奉茶，感謝師恩，師長們亦為畢業生代表繫上智慧巾加勉，同時由來賓將扁擔挑起竹籃傳遞到畢業生代表的肩上，象徵將客家先輩辛勤打拚的精神傳承給畢業生，竹籃裡則裝滿各界致贈的祝福禮，期勉畢業生肩負起責任開拓自己的人生。

客家文化發展中心今年也規畫百年小學展，邀請二十二所百年小學參展，其中有十七所學校提供老照片或文物，呈現從日治時期至台灣光復後不同的小學風貌，昨天也由苗栗縣長徐耀昌等人揭幕開展。

展出內容有公學校到國民小學的歷史轉變，有小學生坐式體重機、毛筆字書寫的學籍簿、昭和時期公學校運動會影像、手動油印機等，盼客家文化向下扎根，永續傳承。

隨後，客家文化發展中心主任何金樑與師長們帶領所有畢業生挑擔出發，沿途經過百年小學今昔畢業照對比牆，象徵畢業生寫下自己歷史，邁向新的里程碑。

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