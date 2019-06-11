〈北部〉龍鳳漁港聯外道 拓寬案終過關

2019-06-11

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣政府獲交通部補助，擬拓寬竹南鎮龍江街，改善龍鳳漁港聯外交通問題，卻因工程經過福爾摩沙高速公路橋墩，受限交通部高速公路局的耐震補強法規而卡關，立法委員陳超明昨召開協調會，苗栗縣政府工務處提出拆除邊坡堤防，緊貼橋墩施作基樁，而高公局則於另一側擴柱補強，方案終取得各方共識，預計最快十月動工。

變更設計 避開福高橋墩

龍鳳漁港主要聯外道路龍江街僅十米寬，苗縣府前年獲補助三點七億元，去年啟動龍鳳大排加蓋、拓寬工程，但工程設計階段時卻發現，加蓋基樁其中一段從福高高架橋下穿過，與國道橋墩位置重疊，按高公局規定，基於二○二一年將進行耐震補強工程，橋墩周遭三公尺內不得施工，導致道路拓寬工程卡關。

苗縣府委外設計單位原提出方案，希望於橋墩三公尺範圍外以ㄇ字型架樑方式，從橋墩上方避開，但高公局指出，未來橋墩耐震補強將於結構上方增厚半公尺，因此基座上方不得有其他構造物。

協調3次 高公局點頭

苗縣府工務處昨再提出新方案，擬將破壞現有龍鳳大排十八公尺長堤防，將基樁緊貼橋墩，完成後再修復堤防，此案已經過水利處原則允准；高公局經評估後，也認定此方案可行，後續福高橋墩擴柱方式將避開基樁，而向另外一側加倍增寬。歷經三次協調後，雙方終於取得共識。

立委陳超明表示，樂見此工程終取得共識，但後續拆除堤防的費用還須經設計單位於一週內送交規劃書，未來希望高公局能支援財政窘困的苗縣府這筆費用。而龍鳳漁港聯外道路拓寬計畫預計最快可於今年十月動工，盡快改善交通問題，帶動當地觀光休閒漁業發展。

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