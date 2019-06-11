〈北部〉《桃園》捨教職投入漆作 她獲魯班公獎首獎

2019-06-11

〔記者李容萍／桃園報導〕畢業於台東大學美勞教育系的環境彩妝師王惠苹，從小立志當美術老師，因為喜歡創作，她捨棄人人稱羨的教職，當起國小外聘藝術深耕課程的指導老師，二○一六年九月報名勞動部勞動力發展署桃竹苗分署的「漆作實務班」，今年五月中旬參加台中市政府舉辦的「巧聖仙師魯班公獎職場達人及新秀選拔」，在「漆作裝潢」職類勇奪達人組首獎。

牆面彩繪獲好評 20校找她創作

家住蘆竹區海湖里的王惠苹（卅五歲）從小喜歡畫畫，大學原想就讀工藝設計學系但沒考上，退而求其次選擇就讀台東大學，但發現自己最愛的還是創作。畢業後，先製作些手工作品拿到創意市集賣，直到參加企業基金會舉辦的藝術下鄉活動，接下學校牆面彩繪及裝置展覽等工作受到好評，先後有廿所學校找上她。

參加漆作實務班 作品更有層次

儘管獲得好評，王惠苹卻遇到瓶頸，因為不懂油漆工法，只會用漆料來畫畫、塗顏色，創作上難以突破，經朋友介紹報名參加桃竹苗分署的「漆作實務班」，經過職訓，開始會利用批土及玩色彩等方式，讓作品看起來更有層次，加上學員多來自室內設計與裝潢業等不同領域，可互相支援彼此接的案子，也能相互學習累積不同的工作經驗，讓她覺得很受用。

在漆作班老師陳協建的鼓勵下，王惠苹報名「巧聖仙師魯班公獎職場達人及新秀選拔」，運用「形染」的技法，先構圖割好模型再上色，讓作品的穩定度大為提高，以黑馬之姿勇奪達人組首獎；對於未來規劃，她坦言漆作並不輕鬆，在戶外工作居多，常得忍受風吹日曬，但她樂此不疲，期望透過創作讓更多人認識漆作、喜歡漆作。

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