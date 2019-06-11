〈北部〉《桃園》國中會考成績公布 上武陵得超過5A、7+

2019-06-11

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕一○八年國中教育會考昨寄發成績通知單，同時開放網路成績查詢，今年桃園考區共有二萬二○八五名考生。市府教育局提醒，考生對成績如有疑慮，今、明兩天可向試務主辦學校壽山高中申請成績複查。

高中職每班約減2人 武陵估錄取成績上揚

作為桃園市國中學子第一志願的武陵高中校長林煥周表示，受少子女化影響，今年各高中職都有減招，每班約減少二人。武陵今年將錄取六七二人，比去年少卅四人，依去年錄取成績為五Ａ、七個+，預估今年錄取成績微幅上揚，考生若想錄取武陵，預估得超過五Ａ、七個+，點數落在卅二至卅三點間。

今、明兩天可至壽山高中申請複查

市府教育局提醒考生，如對成績有疑義，可於今、明兩天上午九點至下午四點，檢附桃園考區國中教育會考複查成績申請表暨結果通知書；成績通知單正本；准考證、學生證、身分證、戶口名簿等證明文件，備妥回郵信封並填妥收信人姓名、地址，貼卅五元郵票，自行或由考生家長、監護人至壽山高中申請成績複查，且須繳交五十元申請費。

教育局指出，免試入學志願選填從廿日中午十二點起至廿七日中午十二點止，同時已公告學生參加免試入學志願選填個別序位區間；由於會考成績只佔免試入學超額比序積分卅三分，志願序的十五分也很重要，建議家長及考生參考個人序位區間來選填志願；此外，教育局也結合市府一九九九專線，安排十二年國教宣導團及種子講師提供志願選填諮詢服務。

新住民母常問課業 助他會考好成績

昨天會考成績出爐，龍岡國中畢業生張文吉（見上圖左，記者魏瑾筠攝）考取五Ａ三+，特別的是，他的印尼新住民母親陳月菁（右），今年也從龍岡國中補校畢業，母子同時畢業相當難得。張文吉說，母親的身教激勵了他，媽媽遇到不懂的課業有時會來問他，自己剛好也能複習，協助他考了不錯的成績，考量離家近，將以中大壢中為優先選填志願。

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